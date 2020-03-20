بسبب كورونا.. رئيس تحالف ’’الوطن اولاً’’ يحذر من ’’كارثة’’ وشيكة داخل السجون ويطالب الحكومة بالتحرك

2020/03/20 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

طالب رئيس تحالف "الوطن أولاً"، النائب مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، الحكومة بضرور...





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