2020/03/20 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، الجمعة، البدء بسحب عدد من قواتها في العراق بسبب تفشي فيروس ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التحالف الدولي يعلن البدء بسحب عدد من قواته في العراق بسبب ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التحالف الدولي يعلن البدء بسحب عدد من قواته في العراق بسبب ’’كورونا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).