عمليات بغداد: القبض على ٢٧ مخالفاً للحظر يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة الشعب

2020/03/20 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على 27 مخالفاً للحظر يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة الشعب، شمال العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات الصارمة والسريعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي".

وأضاف البيان، أن قيادة العمليات "القت القبض على على 27 مخالفاً يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة الشعب".

ودعا ممثل المرجعية الدينية، أحمد الصافي، اليوم الجمعة (20 آذار 2020)، الشعب العراقي، إلى عدم الاستهانة بفايروس كورونا، مؤكداً على أهمية اتباع الارشادات والنصائح الطبية بخصوص الوباء.

وقال الصافي خلال كلمة له بشأن انتشار فايروس كورونا، إنه "علينا عدم الاستهانة بهذا الوباء وتهيأة كل الإمكانات التي تحفظ انفسنا، ‏لأن الانسان غير معني بنفسه فقط وانما بمحيطه وناسه وأهله".

وأضاف، أنه " واضاف أن "المعايير الدينية توجب علينا ان نحافظ على انفسنا وتجعلنا في منأى عن الوباء وأذية انفسنا"، ‏لافتا إلى أن "الجانب الطبي من الجوانب التي يجب علينا ان نحترم جهدها في مكافحة الوباء".‏

وبين ممثل المرجعية الدينية، أن "عدم الالتزام بالإرشادات الطبية سيؤدي إلى حالات خطيرة"، مردفا أن "النفوس عزيزة عند الله، ‏وعلى الانسان ان يتعامل بوعي وعلمية واحترام اهل الاختصاص".‏

ونشرت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، الإيجاز اليومي بشأن فرض حظر التجوال وإجراءات مكافحة فايروس كورونا المستجد.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزير الصحة جعفر علاوي، وتلقتها (بغداد اليوم) "الإيجاز ليوم الجمعة وجاءت كالتالي:

1_ هناك جهد إعلامي وتثقيفي متصاعد من قبل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتوعية والتبصير بالوباء والمخاطر الناتجة عن عدم الالتزام بالتوصيات والتعليمات الصادرة عن الوزارة.

2_ تتواصل الجهود النبيلة والجبارة لملاكاتنا الطبية والصحية والإدارية والهندسية التي تقوم بالعمل في أيام الحظر لتقديم الخدمات الصحية.

3_ نثمن جهود القوات الأمنية في تنفيذ مهامها الكبيرة والتزاماتها بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات.

4_ تستمر الفرق الصحية والخدمية في خطتها لزيارة المناطق الموبوءة لفحص المواطنين وتعفير المناطق.

5_ هناك تنسيق عالي وتواصل مستمر بين أعضاء لجنة الصحة النيابية لدعم جهود الوزارة وخلية الازمة في تجاوز المحنة الحالية.

6_ نناشد المراجع الكرام ورؤساء النقابات المهنية وشيوخ ووجهاء العشائر والنخب التثقيفية والأكاديمية والفنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الى التدخل العاجل بإيقاف إقامة التجمعات والزيارات الدينية والمجتمعية ومساندة جهود وزارة الصحة والبيئة في الحد من انتشار الفايروس.

بغداد اليوم- البصرة

وجهت قيادة عمليات البصرة، الجمعة (20 آذار 2020) بالتطبيق الإجباري لفرض حظر التجوال في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها " تدعو المواطنين إلى عدم إجبار الأجهزة الأمنية على اعتقال المخالفين في إجراءا

بغداد اليوم- ديالى

انهت قوات الحشد الشعبي، الجمعة (20 آذار 2020)، العملية الأمنية في قضاء خانقين بتأمين أكثر من 100 كم وثماني مناطق شمال شرقي ديالى.

وقال بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، إن "العملية الأمنية التي اطلقها الحشد الشعبي، اليوم،

بغداد اليوم – بابل

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وذكرت القيادة في بيان ، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شرطة قضاء المسيب شمالي المحافظة

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