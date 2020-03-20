بالوثيقة.. صحة الكرخ تؤكد امتلاء مستشفياتها وتقدم طلبًا للجهات المعنية بشأن حجر الملامسين

2020/03/20 | 17:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت دائرة صحة الكرخ/بغداد، اليوم الجمعة، حجر الملامسين للمصابين بفيروس كورونا في منازلهم لعدم استيعاب مستشفيات العاصمة لحجرهم.ووجه مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، كتاب رسمي إلى محافظ بغداد والدوائر الأمنية المعنية بالموافقة على حجر الملامسين للمصابين بفيروس كورونا في منازلهم، بسبب امتلاء مستشفى الكرخ وبقية المستشفيات بالملامسين والمصابين.

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