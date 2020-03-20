العاصفة المثالية وأولويات العراق.. لقمان الفيلي

2020/03/20 | 17:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: لقمان عبدالرحيم الفيلي العاصفة المثالية هي حدث تجتمع فيه مجموعلقمان عبدالرحيم الفيلية نادرة من الظروف تؤدي الى تفاقم العاصفة بشكل كبير ومدمر.وهذا المصطلح يستخدم في علم الأرصدة الجوية في قياسهم لنوع العاصفة الشديدة المتميزة والذي نتج عن مجموعة نادرة من الظواهر.ومصطلح “العاصفة المثالية” مرادف تقريبًا لـ “السيناريو الأسوأ”، على الرغم من أن […]

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