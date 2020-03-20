ساعات حافلة في مكتب المكلف.. الزرفي يتلقى الرسائل العربية والدولية لدعم حكومته

2020/03/20 | 17:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربعد يومين من تكليفه، شهد مكتب رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، ساعات حافلة خلال أقل من 24 ساعة، تمثلت باستقطاب سفراء دول عربية فضلًا عن ممثلة الأمم المتحدة في العراق، على أمل نجاح الزرفي بالإفلات من قبضة الكتل البرلمانية المعترضة على تكليفه.

بلاسخارت أعربت للزرفي عن دعم البعثة الأممية جهود تأليف الوزارة الجديدة، والمساعدة في تذليل العقبات

وفيما افتتحت ممثلة الأمم المتحدة سلسلة الزيارات المتوافدة إلى مكتب الزرفي، منذ يوم أمس، أكد لها عزمه تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين.

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قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت"، فيما أشار البيان إلى أن "الزرفي أكد خلال اللقاء عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين قادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين، وقادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد وإجراء انتخابات نزيهة عادلة في أقرب موعد ممكن".

وبحسب البيان، فإن بلاسخارت أعربت عن "دعم البعثة الأممية جهود تأليف الوزارة الجديدة، والمساعدة في تذليل العقبات"، مشددة على "أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تمكن الحكومة الجديدة من القيام بواجباتها".

وخلال ساعات على زيارة بلاسخارات، استقبل الزرفي السفير المصري في العراق علاء موسى، الذي تمنى لحكومة الزرفي النجاح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي استقبل سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى".

وبحسب البيان، فإن الزرفي أكد خلال اللقاء على "أهمية العلاقات العراقية مع محيطه العربي والإقليمي والدولي"، مبينا أن "الحكومة التي يعتزم تشكيلها تضع ملف العلاقات الخارجية في سلم أولوياتها".

وبينما تمنى السفير موسى نجاح حكومة الزرفي في تلبية متطلبات الشعب العراقي، أكد على "دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العراق".

رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي استقبل بالإضافة إلى سفير مصر، سفير دولة الكويت سالم الزمانان

وخلال أقل من 24 ساعة، توجه سفير الكويت إلى مكتب الزرفي على خطى السفير المصري، ناقلًا تبريكات أمير الكويت إلى الزرفي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي استقبل سفير دولة الكويت سالم الزمانان، فيما أكد الزرفي خلال اللقاء على أهمية أن يضطلع العراق بمكانته في محيطه العربي والإقليمي"، مبينًا أن "استقرار العراق يصب في صالح جميع الدول المجاورة والصديقة".

وبحسب البيان، فإن السفير الزمانان "نقل تبريكات وتحيات أمير دولة الكويت للزرفي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مؤكدًا "دعم بلاده لجهود استقرار العراق وتقدمه وازدهاره، واستعداد الكويت للمزيد من التعاون في الملفات المشتركة بين البلدين الشقيقين".

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