2020/03/20 | 17:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلدية الكوت تبادر بنقل الحالات الطارئة خلال حظر التجوال عدا المشتبهة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 17:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية الكوت تبادر بنقل الحالات الطارئة خلال حظر التجوال عدا المشتبهة بكورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية الكوت تبادر بنقل الحالات الطارئة خلال حظر التجوال عدا المشتبهة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).