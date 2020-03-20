ممثل السيستاني : يدعو العراقيين لعدم الاستهانة بالفيروس ويشيد بجهود الكوادر الطبية

2020/03/20 | 17:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..دعا ممثل المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الجمعة، باتخاذ اجراءات الاحاطة من وباء كورونا، ودعا العراقيين عدم الاستهانة بالفيروس.واشاد احمد الصافي في كلمة له، بجهود الكوادر الطبية في العراق في مكافحة الفيروس والمصابين منه.ووجه الصافي بعدم الاستهانة بوباء فيروس كورونا وقال، “الانسان معني بنفسه وعائلته ومحيطه”.وأصدر رئيس الحكومة المستقيل القائد […]

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