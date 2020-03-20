محافظ بابل: إن لم نتحلى بالمسؤولية فلنستعد لنكون

2020/03/20 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر محافظ بابل وكالة، حسن منديل، اليوم الجمعة، انه في حال لم يتحلى أهالي المحافظة بالشعور بالمسؤولية والالتزام التام بحظر التجوال، فإن بابل ستتحول إلى "ايطاليا ثانية"، متهما وزارة الصحة بأنها "غير متعاونة".وقال منديل في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "اذا لم يكن هناك شعور بالمسؤولية فلنستعد ان نكون ايطاليا ثانية".وأضاف "لا صحة للأخبار المتداولة حول اغلاق محطات الوقود"، مؤكدا ان "لحد هذه اللحظة لم نستلم أي أموال من الحكومة الاتحادية البعيدة عن المحافظات ووزارة الصحة غير متعاونة معنا".

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