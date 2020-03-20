الحكومة الأردنية تعلن فرض حظر التجول لمواجهة كورونا

2020/03/20 | 17:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اصدرت الحكومة الأردنية بيان رقم 2 لقانون الدفاع في مواجهة تفشي فيروس كورونا الذي ينص على فرض حظر التجول في كافة الأراضية الأردنية.وجاء في البيان الذي اعلنه وزير الإعلام الأردني امجد العضايلة اليوم الجمعة: أمر دفاع رقم (2) لسنــــــــة 2020 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 استناداً – […]

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