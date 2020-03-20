عمليات بغداد: القبض على 27 مخالفا لحظر التجوال في منطقة الشعب

2020/03/20 | 17:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن القبض على 27 مخالفا لحظر التجوال في منطقة الشعب.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "كما حذرنا سابقاً بأن القوات الأمنية ستتخذ الاجراءات الصارمة والسريعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي".

واضافت "فقد تم القاء القبض على ٢٧ مخالفاً يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة الشعب ببغداد، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم للقضاء".

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