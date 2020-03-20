الاردن يفرض حظرا للتجوال في عموم البلاد

2020/03/20 | 17:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة.

ويبدأ حظر التجوال اعتبارا من الساعة السابعة من صباح السبت 21 مارس 2020.

وشدد أمجد العضايلة على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.

وتضمن القرار إغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء 24 مارس عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه.

هذا ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة.

أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام - الدفاع المدني، ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

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