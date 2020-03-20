مشاهد مرعبة من “مستشفى كورونا” في المدينة الموبوءة بإيطاليا

2020/03/20 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة وثقت صور التقطها شاهد عيان، مشاهد مرعبة من مستشفى مدينة بيرغامو شمالي إيطاليا، حيث ينتشر مرضى كورونا في كل زاوية، بعد تفشي العدوى في المدينة التي أصبحت الأكثر تضررا في البلاد من جراء الفيروس.ورصدت وسائل إعلام، الأوضاع في مستشفى “Papa Giovanni XXII”، في بيرغامو الواقعة بإقليم لومبرديا.ورغم أن هذا المستشفى […]

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