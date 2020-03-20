نيابي بارز في اللجنة المالية لـ ” يس عراق ” يكشف بالارقام اسرار موازنة العراق 2020 : اتوقع تفكك الدولة العراقية بشكلها الحالي

2020/03/20 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بغداد – خاص – المراسل السياسي : حذر عضو بارز في اللجنة المالية النيابية العراقية اليوم الجمعة خلال مقابلة عبر الهاتف مع المراسل السياسي لمنصة ” يس عراق ” من تفكك الدولة العراقية ونهاية وجودها كاحد السيناريوهات المرعبة ازاء الوضع السياسي و المالي في العراق بالاعتماد على مخاطر كارثتي انهيار اسعار […]

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