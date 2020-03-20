روسيا: تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/03/20 | 17:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مركز مكافحة عدوى الفيروس التاجي الروسي، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة في تسع أقاليم روسية.

ووفقا للمركز، تم تسجيل 33 حالة في موسكو، و6 حالات في ياكوتيا، و4 في سان بطرسبورغ وسامارا، وحالتان في في منطقتي كيروف ونوفوسيبيرسك، وواحدة في كل من ضواحي موسكو وأوليانوفسك وتيومين.

وأضاف بيان المركز "وفقا لبيانات التحقيق الوبائي، وجد أن المواطنين المصابين قاموا، خلال الأسبوعين الماضيين، بزيارة بلدان ينتشر فيها فيروس كورونا.



تم حجز جميع المصابين الجدد بالمستشفيات، بعد التأكد من إصابتهم.

ويذكر أيضا أنه تم التعرف على الأشخاص الذين تواصلوا مع المصابين، وهم الآن يخضعون لإشراف الأطباء، حيث تعمل المختبرات على تحليل فحوصاتهم.

ويشار إلى أنه، حتى اللحظة، تم تسجيل 253 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، كما تم تعافي 12 شخصا تماما من الفيروس، وتم إخراجهم من المشفى.

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