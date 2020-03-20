المشتقات النفطية: الخزين كاف ودعم المولدات بالكاز مستمر طوال حظر التجوال

2020/03/20 | 17:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت شركة المنتجات النفطية، اليوم الجمعة، ان الخزين كاف من المشتقات النفطية وكل المنافذ مفتوحة وان دعم المولدات السكنية بالكاز مستمر طيلة ايام حظر التجوال.

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "في الوقت الذي تؤكد فيه شركة توزيع المنتجات النفطية استنفار كافة كوادرها في متابعة سير تجهيز المواطنين بكافة أنواع المشتقات النفطية في جميع المحافظات، مما ساهم في انسيابية التجهيز بشكل طبيعي"، مؤكدة "وجود خزين كاف من كافة أنواع الوقود ولا توجد أي أزمة في عملية التجهيز وان جميع منافذ الشركة مفتوحة".

واكد وكيل اول مدير عام الشركة حسين طالب عبود أكد ان "نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر عباس الغضبان نسب انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة الحكومية وتيسير تنفيذ حظر التجول والحد من حركة المواطنين للمصلحة العامة والمحافظة على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا، نسب بتنفيذ طلبات رئيس خلية الأزمة في كل محافظة بشأن استمرار أو غلق محطات الوقود وساحات بيع الغاز السائل ( غاز الطبخ ) في المحافظة اثناء سريان قرار حظر التجول".

وتابع "على ان يتم تحديد المحطات الحكومية الخافرة بالتنسيق مع رئيس خلية الأزمة في كل محافظة يُتخذ فيها قرار غلق محطات الوقود لضمان ديمومة توفير المتطلبات اليومية لحياة المواطنين، فضلا عن تأكيد الشركة بتوزيع المنتجات النفطية والتزامها بتوفير الغاز السائل ( غاز الطبخ ) من خلال البيع المباشر في عجلات توزيع الشركة والباعة الجوالة، فيما اكدت الشركة على التزامها بتجهيز اصحاب المولدات الأهلية بالوقود وفق السياقات المتبعة".

واعرب طالب عن "امله بالتزام المواطنين الكرام بقرارات خلية الأزمة الحكومية والمحلية في كل محافظة لضمان سلامتهم"، مشددا على "متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية، وتخصيص الهاتف ٠٧٧١٧٩٢٦٨٦٧".

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