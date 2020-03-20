نوكيا في زمن “كورونا”.. جهاز مهيأ للتأقلم مع طفرات شبكات الاتصال

2020/03/20 | 17:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في الوقت الذي ينشغل به العالم في تحد فيروس “كورنا” الفتاك، حرصت شركة HMD العالمية المطورة لأجهزة نوكيا على طرح ثلاثة هواتف ذكية جديدة ستنضم إلى عائلة نوكيا الأصلية التي تتضمن خدمات سلسة جديدة لتجوال البيانات، وضمنها جهاز بالغ التطور مهيأ لاستقبال الطفرات المستقبلية التي يشهدها الجيل الخامس لشبكات الاتصال.ويعد الهاتف نوكيا (G […]

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