(فيديو) موجات غضب وانتقاد من تصريحات فنانين سوريين حول كورونا

2020/03/20 | 17:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات عدد من الفنانين والممثلين السّوريين حول انتشار فيروس كورونا، موجات غضب وانتقادات، في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استخفاف العديد من الفنانين من أزمة انتشار الفيروس المستجد.وأجرت

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