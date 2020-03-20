2020/03/20 | 17:34 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال متهمين اثنين بسرقة مصوغات ذهبية و300 الف دولار في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين اثنين بسرقة مصوغات ذهبية و300 الف دولار في اربيل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين اثنين بسرقة مصوغات ذهبية و300 الف دولار في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).