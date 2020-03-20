السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود

2020/03/20 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبود مزهر الكرخي كان الأمام الكاظم(ع) هو من الأئمة المعصومين الذين اتفقت عليه كافة الفرق الإسلامية على علمه وتقواه وزهده وكان يشار اليه بالبنان من مختلف علماء المذاهب بل كانوا يذهبون اليه لأخذ الرأي والمشورة في العديد من القضايا الفقهية التي لا يجدون لها حل.ولو أردنا أن نكتب عن ذلك لاحتجنا الى كتب ومجلدات […]

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