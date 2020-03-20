محافظة عراقية أخرى تفرض حظراً شاملاً للتجوال

2020/03/20 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، يوم الجمعة، بدء فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لشفق نيوز، "بناء على ما جاء بقرارات اجتماع خلية الأزمة وبعد ازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا، تقرر تطبيق حظر التجوال في المحافظة بنسبة ١٠٠%"، دون الإشارة إلى موعد بدئه وانتهائه.

وأعربت عن أملها "من جميع أهالي الديوانية تطبيق قرار فرض حظر التجوال"، داعية المواطنين إلى "الالتزام بحظر التجوال للحد من انتشار فايروس كورونا حفاظا على سلامتهم".

وأشار قيادة الشرطة إلى أن "القوات الامنية ستقوم بتقديم التسهيلات والمساعدة إلى الحالات الطارئة".

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