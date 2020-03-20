2020/03/20 | 17:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين المؤسسات الإعلامية كافة الى توفير كافة مستلزمات الامان والسلامة للصحفيين لمواجهة مخاطر فايروس كورونا ،وتقليل الفرص باصابتهم بهذا الفايروس الخطر اثناء اداء عملهم.وقال رئيس الجمعية ابراهيم السراج تقع على المؤسسات الإعلامية مسؤولية حماية الصحفيين والمراسلين والمصورين، واصبح من الضرورى تعقيم الاجهزة التي يستخدمونها كافة، مع توفير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمعية تدعو المؤسسات الإعلامية الى توفير وسائل الحماية للصحفيين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمعية تدعو المؤسسات الإعلامية الى توفير وسائل الحماية للصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).