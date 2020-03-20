بلاسخارت توجه رسالة الى مواطني كردستان بمناسبة عيد النوروز

2020/03/20 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الجمعة، رسالة إلى شعب إقليم كردستان والعراقيين كافةً بمناسبة عيد النوروز.

وذكرت بلاسخارات، في رسالتها، أن "النوروز تقليدياً هو موعدٌ للتجديد واحتفالٌ بالتاريخ والهوية للكُرد وللعديد من الشعوب الأُخرى حول العالم، وهو يأتي في وقتٍ صعبٍ للغاية هذا العام".

وأضافت: "في العادة، تتجمع العائلات ويلتقي الأصدقاء، يحتفلون في عروضٍ شعبيةٍ زاهيةٍ ترحيباً بحلول الربيع، لكننا هذا العام سنحتفل في المنازل حيث لا يُمكن محاربة فيروس كورونا المستجد COVID-19 إلا بالتعاون الكامل من كلّ فرد".

وتابعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق: "أتمنى لكم عيد نوروزٍ سعيد.



دعونا جميعاً نَنشُدُ الأملَ في نور الربيع: عسى أن يشعّ عبر الأجيال والمجتمعات والحدود ليجلب السلام والعافية والوحدة".

وأوقد محافظ السليمانية هفال ابو بكر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، شعلة نوروز في المحافظة، ولكن دون اجواء احتفالية وتجمعات كما جرت العادة، بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا في مناطق الاقليم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن إيقاد شعلة نوروز لم يشهد أي احتفالات ومراسيم رسمية او شعبية بسبب فيروس كورونا، مضيفا أن هذه هي المرة الاولى منذ سنوات لا تشهد شعلة نوروز اجواء احتفالية.

ودعا مدير عام صحة محافظة السليمانية باقليم كردستان، في وقت سابق من اليوم، الاهالي للاحتفال بعيد نوروز في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

وقال صباح نصر الدين في تصريحات صحفية: "ندعو المواطنين الى الاحتفال بعيد نوروز في منازلهم وعدم الخروج باتباع التعليمات الصحية"، فيما حذر بخلاف ذلك من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

وسجل اقليم كردستان اكثر من 40 اصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة اغلبها في السليمانية، التي اتخذت سلسلة من الاجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

ويحتفل الكرد في 21 آذار من كل عام بأعياد الربيع أو "نوروز"، ويوقدون شعلة من النار للاحتفاء بهذه المناسبة، إضافة الى اداءهم دبكات راقصة، مرتدين أزياء كردية تقليدية.

ويرتبط عيد نوروز بأسطورة كردية قديمة تروي أنه كان هناك ملك ظالم اسمه ازدهاك (الضحاك) يقتل أبناء الشعب، وفي هذا اليوم تمكن شخص كردي يدعى كاوا الحداد من قتله وإنقاذ الشعب من ظلمه.

ويشار الى انه خلال السنوات الأخيرة أخذ العراقيون من مختلف القوميات والطوائف يشاركون في هذه الاحتفالات ويوقدون شعلة نوروز ليس في المحافظات الشمالية فحسب، بل في مختلف أنحاء العراق.

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