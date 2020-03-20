هل سيتعامل العراقيون مع وباء كورونا بجدية قبل فوات الأوان | تقرير

2020/03/20 | 17:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت أزمة تفشي وباء كورونا، مرحلة تنذر بمزيد من المخاطر، وتُنبئ بوقوع خسائر بأرواح المواطنين اكبر مما توقع الكثيرون، واضرار اقتصادية ستعصف بمختلف دول العالم، يرافق ذلك اهمال من جانب المواطن العراقي يصل أحيانا الى السخرية من الوباء، والاستهانة بمخاطره.تقرير: شاهو الطالباني

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