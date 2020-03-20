غرفة تجارة بغداد تنفذ حملة تعفير واسعة ومتواصلة

2020/03/20 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تواصل غرفة تجارة بغداد حملة تعفير الاسواق للوقاية من تداعيات فايروس “كورونا” حيث نظمت حملة تعفير شارع الجهمورية.وقال بيان صحفي للغرفة ان الحملة تنفذ باشراف مباشر من قبل رئيس الغرفة فراس الجمداني وبالتنسيق من قِبل عضو مجلس الإدارة علي جواد المختار، ومدير قسم المتابعة والخدمات عمر دريول السوداني مع مديرية صحة الكرخ ومديرية صحة […]

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