أخطاء شائعة تُضعف المناعة

2020/03/20 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينتيا عواد مع تصاعد فيروس «كورونا» واستمرار موسم نزلات البرد والإنفلونزا، فإنّ الحفاظ على جهاز مناعي قويّ ضروري أكثر من أي وقت.لكن يبدو أنّ بعض العادات اليومية قد يُعرّضكم لزيادة خطر الإصابة بالعدوى.تحدّث خبراء موقع «Livestrong» أخيراً عن مجموعة أخطاء شائعة من المحتمل أنكم ترتكبونها بانتظام، من دون علمكم أنها تؤثر سلباً في […]

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