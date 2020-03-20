إعلامي عراقي يناشد مقتدى الصدر بروح والده: فايروس كورونا سيفتك بنا لا سمح الله

2020/03/20 | 17:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه الإعلامي، ريناس علي، اليوم الجمعة، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لمطالبته بتوجيه عناصر حركته سرايا السلام لمنع المواطنين في شرق القناة ببغداد من الحركة لمنع تفشي فيروس كورونا.وجاءت رسالة علي في تغريدة على تويتر، ” الى سماحة السيد مقتدى الصدر، أُناشدك بروح محمد الصدر (قدس)أن توجهوا مكاتب سرايا […]

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