مذيعة MBC تبكي على الهواء مباشرة بسبب كورونا

2020/03/20 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..لم تستطع مذيعة برنامج MBC Trending ولاء الفايق حبس دموعها، على الهواء، بسبب التنمر الّذي طال الفنانة هند البحرينيّة بسبب شكلها أثناء تواجدها في الحجر الصحي بالمستشفى.فأعربت الفايق عن استيائها الشديد من التنمر على شكل هند، التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، وتداول رواد الإنترنت الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

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