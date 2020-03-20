بالصور .. ملعب

2020/03/20 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادباشرت ملاكات ملعب "الشهداء" في العاصمة بغداد ، اليوم الجمعة ، بحملة ادامة ارضية الملعب الدولي الذي يتسع لـ32 الف متفرج .ورصدت "كلكامش برس" جاهزية الملعب الدولي لاحتضان المباريات في المدة القليلة المقبلة ، بعد انجاز جميع الاعمال داخل الملعب ، وسيتم افتتاحه حال انتهاء الاعمال الاخرى المحيطة بالملعب الذي يقع في منطقة الحبيبية .ووفق تاكيدات سابقة لوزارة الشباب والرياضة فأن الملعب سيتم افتتاحه مطلع ايار من العام الحالي.

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