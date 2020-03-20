المثنى تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا

2020/03/20 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن معاون مدير دائرة صحة المثنى، صلاح شيال، اليوم الجمعة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح المجموع اصابتان في المحافظة.وقال شيال في تصريح صحفي "تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة ليصبح عدد الإصابات المسجلة رسميا في المحافظة اثنتان".وبين أن "الشخص المصاب كان مسافرا خارج العراق"، مشيرا إلى أن "الحالة نقلت إلى ردهة العزل الصحي فيما تم إجراء الفحص الطبي للملامسين لذلك الشخص وإرسال عينات الفحص الخاصة بهم إلى مختبر وزارة الصحة".

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