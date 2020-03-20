الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا تجاوز 209 آلاف ووفاة أكثر من 8 ألاف

2020/03/20 | 17:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 ألاف شخص.

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