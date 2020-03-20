2020/03/20 | 17:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت قيادة عمليات بغداد،اليوم الجمعة القبض على 27 مخالفاً لحظر التجوال شمالي العاصمة.وذكر بيان للعمليات تلقت وكالة أين الإخبارية نسخة منه "كما حذرنا سابقاً بأن القوات الأمنية ستتخذ الاجراءات الصارمة والسريعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي، فقد تم القاء القبض على ٢٧ مخالفاً يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة الشعب ببغداد".وأضاف انه "سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم للقضاء"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تلقي القبض على 27 مخالفاً لحظر التجوال في بغداد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تلقي القبض على 27 مخالفاً لحظر التجوال في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).