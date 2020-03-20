2020/03/20 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/علي النصر الله/ ..وافقت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم الجمعة، على استخدام فندق ملعب كربلاء الدولي كمستشفى للحجر الصحي اثناء فترة ازمة كورونا “.وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “حكومة كربلاء ووزارة الشباب اتفقوا على استخدام فندق ملعب كربلاء الدولي اثناء ازمة فيروس كورونا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب توافق على استخدام فندق ملعب كربلاء للحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب توافق على استخدام فندق ملعب كربلاء للحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).