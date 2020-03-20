الأمم المتحدة: كورونا سيتسبب بخسارة أكثر من مليون ونصف لوظائفهم بالدول العربية

2020/03/20 | 18:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، المعروفة بـ«إسكوا» الخسائر المتوقعة للاقتصادات العربية، والأيدي العاملة، كاشفة أن نحو 1.7 مليون وظيفة ستفقد في الدول العربية خلال العام 2020 بسبب

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