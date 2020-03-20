الاندبندنت : المجتمعات المسلمة أكثر عرضة لفيروس كورونا

2020/03/20 | 18:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..نشرت صحيفة “إندبندنت” مقالا لشديم حسين قال فيه إن أماكن العبادة الإسلامية في بريطانيا عرضة لانتشار فيروس كورونا بسبب التجمع للصلاة والعبادة فيها.وقال إنه مع انتشار الأزمة فمن المحتمل أن ينتشر الفيروس وسط المجتمعات التي تشترك بالثقافة التي تقوم على التجمع في مكان واحد وهو ما نصحت الحكومة البريطانية بتجنبه.ونقل الكاتب […]

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