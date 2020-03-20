وثيقة : اعفاء المستأجرين للعقارات الحكومية في كربلاء

2020/03/20 | 18:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علي النصر الله/ ..اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الجمعة ، إن “الحكومة المحلية قررت اعفاء المستأجرين من بدلات الايجار للعقارات الحكومية “.وقال في تصريح لـــ ( المستقلة ) كما تم ” اعفائهم من الالتزامات الضريبية “.وأضاف إن “كربلاء قررت بتوجيه الاجهزة الامنية ، استثناء موظفي المصارف من حظر التجوال […]

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