2020/03/20 | 18:05 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الأردنية تعلن حظر التجول اعتبارا من السبت لاحتواء كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة الأردنية تعلن حظر التجول اعتبارا من السبت لاحتواء كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة الأردنية تعلن حظر التجول اعتبارا من السبت لاحتواء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).