الصحة النيابية تدعو الى تمديد حظر التجوال في عموم العراق لاسبوع اخر

2020/03/20 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبدالحسين الموسوي، اليوم الجمعة، الحكومة الى تمديد حظر التجوال في عموم العراق لاسبوع اخر، فيما طالب المواطنين بالالتزام بتوصيات المرجعيات الدينية والحكومة وخلية الازمة بعدم التواجد في التجمعات.وقال الموسوي في بيان تلقت”العهد نيوز”، نسخة منه “حرصًا منا ومتابعةً لما يجري في الدول التي تصارع انتشار […]

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