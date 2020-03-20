وأخيراً.. عمليات بغداد تتحرك ضد من يخرقون حظر التجوال

2020/03/20 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 27 شخصاً خرقوا حظر التجوال شمالي العاصمة.

وهذا أول تحرك من نوعه رغم أن الخروقات الكبيرة التي شهدتها بغداد على مدى اليومين الماضيين لحظر التجوال، ولا سيما استمرار توافد عدد كبير من الزوار الشيعة على مدينة الكاظمية.

وقالت عمليات بغداد في بيان ورد لشفق نيوز، "كما حذرنا سابقاً بأن القوات الأمنية ستتخذ الاجراءات الصارمة والسريعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي، فقد تم القاء القبض على ٢٧ مخالفاً يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة الشعب ببغداد".

وأضاف انه "سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم للقضاء".

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