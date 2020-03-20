2020/03/20 | 18:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت الحكومة الأردنية إنها ستفرض حظرا للتجول في وقت مبكر يوم السبت لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الحظر في جميع أنحاء البلاد سيبدأ من الساعة 0700 بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما طارئا يوم الثلاثاء يمنح الحكومة سلطات هائلة لا تتاح لها إلا في زمن الحرب أو الكوارث لتطبيق حظر تجول يفرضه الجيش وإجراءات أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة عربية تفرض حظر التجوال في أنحاد البلد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة عربية تفرض حظر التجوال في أنحاد البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).