مهرجان كان السينمائي ينضم لضحايا كورونا

2020/03/20 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي إرجاء الدورة الثالثة والسبعين التي كانت مقررة بين 12 و23 أيار، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.وقال بيان صادر عن منظمي المهرجان: “لن يعقد مهرجان كان في التواريخ المحددة من 12 الى 23 أيار المقبل”، مشيرًا الى أن هناك اقتراحات عدة قيد الدرس من أجل تأمين إجرائه “أبرزها مجرد إرجائه […]

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