استثمار المثنى تدعو القطاع الخاص الى دعم المؤسسات الصحية

2020/03/20 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ثمنت هيئة استثمار المثنى جهود شركة واجهة مكة، ومصرف الجنوب الاسلامي ممثلة برئيس مجلس إدارة المصرف علي فالح الزيدي لمبادرته الوطنية والإنسانية المتمثلة برفد المؤسسات الصحية بكميات كبيرة من المواد الصحية والمعقمة لمواجهة وباء (كورونا) في المحافظة.وقال بيان عن الهيئة ان هذا التوجه الوطني ينبع من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي لشخصيات عراقية لها […]

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