الصحة تنشر خارطة الموقف الوبائي في العراق وتكشف أعداد الوفيات والاصابات وحالات الشفاء

2020/03/20 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نشرت وزارة الصحة، خارطة الموقف الوبائي لليوم الجمعة في البلاد، متضمة عدد الوفيات بفيروس كور...





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