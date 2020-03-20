عبدالمهدي يحذر من دخول العراق في مرحلة ’’الوباء الكبير’’ ويوجه رسالة عاجلة للمواطنين

2020/03/20 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة، أن خطر "الوباء الكبير" ما يزال محدقا بالعراق، رغم الجهود المبذولة.

وقال عبد المهدي، في بيان، أن العراق "يواجه تحدياً خطيرا جسيما هو تفشي فايروس كورونا في مختلف دول العالم واصابة ووفاة العديد من المواطنين الى جانب تحديات سياسية واقتصادية غير خافية عليكم"، مضيفا أنه "رغم الجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة هذا الوباء الكبير إلا إن خطره ما يزال محدقا بالعراق ودول الجوار وبالبشرية جمعاء التي خسرت الآلاف من ابنائها مع تزايد عدد الاصابات والوفيات عدا الخسائر الاقتصادية الهائلة".





وأكمل: "في الوقت الذي نشارك ابناء شعبنا حزنهم فإننا نشدد مرة اخرى على ضرورة الالتزام بالتوجيهات والارشادات الصحية وأخذ التحذيرات على محمل الجد وعدم الاستهانة بها ومنها تجنب التجمعات التي تعد وسطا ناقلا للعدوى، والالتزام بالقانون وبحظر التجوال الذي تقرر من أجل حماية ارواح المواطنين ووضع حد لتفشي هذا الوباء الخطير".

واعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم أمس الخميس (19 اذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، كوفيد-19، فيما كشفت بالوقت ذاته عن مجمل حالات الوفيات.

وجاء في بيان جديد للوزارة، ما يلي: "تم اجراء 61 فحص في مختبر الصحة العامة المركزي وكانت النتائج الموجبة ( المصابة ) الجديدة 15 موزعة كالتالي: 4 حالات في الرصافة - بغداد ، 5 حالات في النجف ، 3 حالات في بابل ، حالة واحدة في ذي قار والبصرة وكربلاء مع حالة وفاة واحدة في ذي قار".

واوضح ان "عدد الاصابات الكلي في العراق بعد هذه الحصيلة ارتفع الى 192 والوفيات الى 13".

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الجمعة، الى الالتزام بحظر التجوال وأخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد.

وقال عبد المهدي، في بيان، أن العراق "يواجه تحدياً خطيرا جسيما هو تفشي فايروس كورونا في مختلف

بغداد اليوم _ بغداد

وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الجمعة، رسالة إلى شعب إقليم كردستان والعراقيين كافةً بمناسبة عيد النوروز.

وذكرت بلاسخارات، في رسالتها، أن "النوروز تقليدياً هو

بغداد اليوم _ بغداد

طالب رئيس تحالف "الوطن أولاً"، النائب مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، الحكومة بضرورة الانتباه إلى حجم الكارثة المتوقعة التي قد يتسبب بها انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين والسجناء.

وقال السامرائي في بيان تلقت (

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبدالمهدي يحذر من دخول العراق في مرحلة ’’الوباء الكبير’’ ويوجه رسالة عاجلة للمواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبدالمهدي يحذر من دخول العراق في مرحلة ’’الوباء الكبير’’ ويوجه رسالة عاجلة للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).