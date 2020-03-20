ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 163 حالة

2020/03/20 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الى مئة وثلاث وستين حالة بعد تسجيل اربع عشرة إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وأكدت الوزارة في بيان الاستمرار بأخذ العينات من المشتبه بإصابتهم وتحديد المخالطين لهم ومراقبة جميع الوافدين الى لبنان، مشيرة الى ان البلاد ما زالت في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا، إلا انها استنفرت جميع كوادرها للدخول بالمرحلة الرابعة بعد تسجيل إصابات مجهولة المصدر.

ودعت الوزارة جميع المواطنين الى التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

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