كاليفورنيا تحت الحجر.. وأكبر عدد وفيات في واشنطن

2020/03/20 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….مع تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 12 ألف إصابة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى ما لا يقل عن 199 شخصًا، قرّر حاكم كاليفورنيا غايفن نيوسوم مساء الخميس فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكّانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الفيروس المستجدّ.وقال الحاكم في مؤتمر صحافي “حان الوقت لنا […]

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