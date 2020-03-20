بسبب كورونا.. التحالف يعيد تمركز قواته في العراق

2020/03/20 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب" في العراق بيانا حول إعادة تمركز قواتها.

وبحسب البيان، فإن التحالف يقوم بإعادة تمركز قواته في العراق لسببين، أحدهما فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

"يقوم التحالف بإعادة تمركز مواقع قواته في العراق لسببين: عمليات إعادة تمركز مخطط لها منذ وقت طويل لتعكس نجاح الحملة ضد داعش؛ والتحركات قصيرة المدى لحماية القوة أثناء جائحة فيروس كورونا"، يقول البيان.

وتضيف القوة في بيانها أن تحركات التحالف العسكرية جميعها تتم بالتنسيق مع حكومة العراق.

وجاء في البيان "نتوقع بأن يستمر التحالف بدعم قوات الأمن العراقية من خلال عدد قليل من القواعد مع عدد أقل من المنتسبين".

وأشار البيان إلى وقف قوات الأمن العراقية جميع عمليات التدريب، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.



الأمر الذي يدفع التحالف لإعادة بعض القوات التي تركز على المهام التدريبية إلى بلدانها مؤقتا خلال الفترة القادمة.

"ولغرض منع الانتشار المحتمل لفيروس كورونا (كوفيد-19)، أوقفت قوات الأمن العراقية جميع عمليات التدريب.



وعليه سيقوم التحالف بإعادة بعض القوات التي تركز على المهام التدريبية إلى بلدانهم مؤقتا في الأيام والأسابيع القادمة".

وتعهد التحالف بمواصلة الشراكة مع السلطات العراقية بالمهمة "الاستشارية" لهزيمة تنظيم داعش بشكل نهائي.

وقال "هذه القواعد تبقى تحت السيطرة العراقية وسنواصل شراكتنا في المهمة الاستشارية لتحقيق الهزيمة الحتمية لداعش من قواعد عسكرية عراقية أخرى".

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