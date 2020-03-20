أنفاق إلى بغداد وكربلاء.. ضابط رفيع يكشف للحرة نشاطات حزب الله في جرف الصخر

2020/03/20 | 18:36 - المصدر: الحرة

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كشف ضابط أمني عراقي رفيع الجمعة تفاصيل جديدة تتعلق بنشاطات ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران في منطقة جرف الصخر 60 كيلومترا جنوبي بغداد، وكيف تحولت هذه المنطقة إلى بؤرة يستغلها الحرس الثوري الإيراني لتدريب عناصر موالية له من أفغانستان والبحرين واليمن.

ويقول المسؤول الأمني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لموقع الحرة إن منطقة جرف الصخر تضم معملا لتصنيع الصواريخ وقاعدة مصغرة ووحدات خاصة لإطلاق الطائرات المسيرة تم بناؤها من قبل قوات الحرس الثوري لصالح كتائب حزب الله.

ترسانة صواريخ

ويضيف أن هناك أيضا "منصات صواريخ أرض أرض من طراز غراد والأشتر وراجمات صواريخ وأسلحة مخبأة تحت الأرض داخل ممرات وأنفاق بنيت من قبل شركات مبين للجهد الهندسي التابعة للحرس الثوري الإيراني".

ويتابع أن "هذه الممرات والأنفاق ممتدة وفق خرائط وطرق فرعية ترتبط مع بغداد من جهة ومدينة الحلة وكربلاء من جهة أخرى، وأحيانا تخرج من هذه الأنفاق بأوقات محددة فجرا، سيارات محملة بالصواريخ تذهب باتجاه الحدود السورية عبر طرق صحراوية تربط المنطقة بمحافظة الأنبار".

دمرت الضربات الأميركية خمسة مواقع تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله في العراق

ويؤكد المسؤول العراقي أن "قادة كبار من الحرس الثوري يشرفون على هذه المنطقة عسكريا واستخباريا، أبرزهم ضابط يدعى الحاج حامد وآخر يدعى الحاج أكبري الذي عمل في السابق مساعدا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني" الذي قتل في غارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع هذا العام.

أما من الجانب العراقي، وفقا للمسؤول الأمني، فيشرف على المنطقة الأمين العام لمليشيا كتائب حزب الله المدعو أبوحسين الحميداوي المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية منذ فبراير الماضي واسمه الحقيقي أحمد الحميداوي.

ويشير إلى أن "المنطقة محظورة ولا يمكن أن تدخلها القوات العراقية، لكونها تضم مجموعات وكتائب فعلية نظامية من عناصر الحرس الثوري الإيراني، ومن قوة طليعة نواة فيلق القدس للعمليات الخارجية".

وكان تقرير نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في أغسطس الماضي أشار إلى أن منطقة جرف الصخر كانت نقطة انطلاق لهجمات الطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية في 14 مايو، مما يؤكد بشكل أكبر أن الحكومة العراقية فشلت في الحد من نشاط الميليشيات الموالية لإيران في هذه المنطقة.

وتعرضت مواقع تابعة لميليشيا كتائب حزب الله في منطقة جرف الصخر لضربات جوية أميركية الأسبوع الماضي ردا على مقتل جنديين أميركيين ومجندة بريطانية في هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف قاعدة التاجي شمال بغداد في الأسبوع ذاته.

ويشير المسؤول الأمني العراقي إلى أن "القيادي في كتائب حزب الله المدعو (الخال) ويحمل اسما وهميا هو عبد العزيز المحمداوي استغل منصبه في رئاسة أركان الحشد الشعبي عبر استخدم سيارات وآليات الحشد لنقل بعض الصواريخ والمعدات المهمة من أجهزة اتصال ومنصات إطلاق صواريخ لتجنب استهدافها في الغارات الأميركية الأخيرة على جرف الصخر".

مركز اعتقال وتدريب منشقين

يؤكد المسؤول الأمني العراقي الرفيع أن منطقة جرف الصخر "تضم معتقل سري كبير بني تحت الأرض يشرف عليه عناصر في الحرس الثوري وكتائب حزب الله ويضم مئات المعتقلين العراقيين من العرب السنة والشيعة على حد سواء وكذلك من جنسيات عربية وأحيانا أجانب وكل من له خصومة وعداء مع إيران".

وكذلك تضم المنطقة، بحسب المسؤول العراقي، "معسكرات لتدريب قوات معارضة تضم عناصر عرب من دول الخليج، وأجانب ينتمون للواء فاطميون الأفغاني وحزب الله البحريني وحزب الله الكويتي وحزب الله في الأحساء بالسعودية وعناصر من ميليشيا الحوثيين اليمنية".

ويتابع أن خبراء ومدربين من حزب الله اللبناني يقومون بتدريب هؤلاء في هذه المعسكرات"، مشيرا إلى أن "المتدربين يأتون من بلدانهم على شكل زوار للمراقد المقدسة في النجف وكربلاء، ضمن عائلات ليتم نقلهم بشكل سري فيما بعد إلى المعسكرات لتدريبهم على تنفيذ عمليات نوعية".

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