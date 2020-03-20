2020/03/20 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….“تصرفات الانسان قد تكون السبب”، هذا ما توصل إليه خبراء في علم الحيوان حول انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أسفر عن وفاة وإصابة الآلاف في العالم.في التفاصيل، نقلت قناة “سي إن إن” الأميركية عن علماء قولهم إن تدمير الإنسان للأماكن التي تعيش فيها الحيوانات، مثل الغابات مثلا، وكذلك العدد الهائل من البشر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الخفافيش أم الانسان”.. كيف انتقل كورونا إلى البشر؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الخفافيش أم الانسان”.. كيف انتقل كورونا إلى البشر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).