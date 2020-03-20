التحالف بقيادة أمريكا يبدأ سحب قواته من العراق

2020/03/20 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" يوم الجمعة بدء سحب قواته من العراق جراء مخاوف من فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في التحالف في بغداد قوله، إن التحالف الدولي بدأ بسحب قواته التدريبية من العراق بعد تعليق برنامج التدريب "كإجراء وقائي" من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن "الجيش العراقي علّق كل أنشطة التدريب فى أوائل آذار الحالي، لتقليل مخاطر انتشار المرض بين قواته، بما في ذلك عمليات التدريب التى تقوم بها قوات التحالف لمساعدة القوات المحلية في قتال فلول تنظيم داعش".

وكان مسؤول عسكري كبير بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش، قد أفاد يوم الخميس بتعليق تدريب القوات العراقية بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتتزامن هذه الخطوة مع خفض أعلن عنه هذا الأسبوع لقوات التحالف في العراق فيما تكثف الجماعات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على قواعد تستضيف قوات أجنبية.



وقُتل عسكريان أمريكيان وجندي بريطاني في حادث هذا الشهر.

ويقول مسؤولو التحالف إن خفض عدد القوات وإعادة توزيع الوحدات على عدد أقل من القواعد العراقية يرجع إلى أن القوات العراقية أصبحت شبه قادرة على احتواء التهديد الذي تمثله فلول تنظيم داعش في بلدهم.

ودعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجيش العراقي منذ 2014 في قتال التنظيم.

ومنذ هزيمة التنظيم المتطرف في العراق عام 2017 وضع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران التحالف بشكل متزايد في مرمى نيران الجماعات الشيعية المدعومة من إيران.

وعلق التحالف التدريب في يناير كانون الثاني عندما زادت الهجمات الصاروخية من جانب هذه الجماعات، وقتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقائد العراقي البارز أبو مهدي المهندس في ضربة بطائرات مسيرة في بغداد.

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